Верховна Рада підтримала створення ТСК по фортифікаціям та дронам

22 травня 2024, 13:44

Верховна Рада України ухвалила рішення про створення Тимчасової слідчої комісії (ТСК) для контролю за будівництвом фортифікацій та закупівлею дронів, що спричинило блокування трибуни депутатами напередодні. За відповідне рішення проголосували 297 депутатів, повідомив Ярослав Железняк залу засідань в середу, 22 травня.

Головою комісії призначено Миколу Задорожнього з фракції «Слуга народу». До складу комісії увійшли вісім депутатів від «Слуги народу» та по одному представнику від усіх фракцій та груп у Верховній Раді.

📅Нагадаємо, що 21 травня фракція «Європейська солідарність» заблокувала трибуну, вимагаючи розгляду питань щодо фортифікацій та законопроєкту про заборону УПЦ (МП). Голова парламенту Руслан Стефанчук заявив, що вимоги «ЄС» неможливо виконати, оскільки вони порушують регламент Верховної Ради.

Після блокування трибуни та збору підписів погоджувальна рада погодилась підтримати заборону УПЦ (МП) та створити Тимчасову слідчу комісію з питань фортифікаційних споруд та дронів.