На зброю для України затверджено 6,5 млрд євро від Швеції

22 травня 2024, 14:02

Швеція забезпечить довгострокову підтримку Україні, надавши трирічну військову допомогу на суму 75 мільярдів шведських крон (6,5 мільярда євро) у період з 2024 по 2026 рік. Про це оголосив шведський уряд у середу, 22 травня.

📢«Щоб посилити шведську підтримку України, а також посилити довгострокову перспективу, уряд і Шведські демократи погоджуються запровадити програму військової підтримки України на 2024-2026 роки. Швеція збільшить підтримку, і її обсяг становитиме 75 млрд шведських крон у вигляді військової підтримки на 2024-2026 роки, 25 млрд шведських крон за рік», – йдеться в повідомленні.

📈Зазначається, що загальна військова та цивільна підтримка України з боку Швеції з урахуванням нової програми перевищить 100 мільярдів шведських крон. Військова допомога може включати безоплатне надання оборонного обладнання, фінансові внески та підтримку для закупівель оборонного обладнання.

В уряді також наголосили, що в незалежно від типу підтримки, витрати програми можуть вплинути на державний бюджет та обтяжити держфінанси на кілька років вперед, навіть після 2026 року.

📅Нагадаємо, що з моменту російського вторгнення в лютому 2022 року Швеція вже виділила 37 мільярдів шведських крон на різні ініціативи для підтримки України, зокрема 15 пакетів військової допомоги на загальну суму майже 30 мільярдів шведських крон. Україна отримує найбільшу допомогу з боку Швеції серед усіх країн, які отримують шведську підтримку.

Раніше стало відомо, що Швеція може надіслати своїх військових в Україну, визначивши певні умови для такого рішення у Стокгольмі.