До 10 років за ґратами засуджено колаборанта, який розселив і годував у лікарні Старобільська російських окупантів

22 травня 2024, 14:11

За матеріалами СБУ до 10 років за ґратами заочно засуджено колишнього заступника директора Старобільського центру первинної медико-санітарної допомоги, який співпрацює з окупаційною адміністрацією та надає допомогу військам агресора.

Суд визнав його винним в колабораційній діяльності – за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, у березні 2022 р. фігурант добровільно погодився обійняти посаду «головного лікаря» «Старобільської фізіотерапевтичної лікарні лнр», яку окупанти створили замість «націоналізованого» українського медичного центру.

На новій посаді він зайнявся реалізацією «державної політики лнр» у сфері охорони здоров’я.

Правопорушник забезпечив проживання та харчування у лікарні для підрозділів окупаційних військ та російських чиновників, які прибули до захопленого Старобільська у відрядження. На базі «медичного закладу» було організовано тренування для операторів БПЛА армії агресора.

⚠️Наразі колаборант перебуває у розшуку.

Початок відбування покарання рахуватиметься з дати його затримання.

Досудове розслідування проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.