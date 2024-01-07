 До 10 років за ґратами засуджено колаборанта, який розселив і годував у лікарні Старобільська російських окупантів. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Кримінал
22 травня 2024, 14:11

До 10 років за ґратами засуджено колаборанта, який розселив і годував у лікарні Старобільська російських окупантів

За матеріалами СБУ до 10 років за ґратами заочно засуджено колишнього заступника директора Старобільського центру первинної медико-санітарної допомоги, який співпрацює з окупаційною адміністрацією та надає допомогу військам агресора.

Суд визнав його винним в колабораційній діяльності – за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, у березні 2022 р. фігурант добровільно погодився обійняти посаду «головного лікаря» «Старобільської фізіотерапевтичної лікарні лнр», яку окупанти створили замість «націоналізованого» українського медичного центру.

На новій посаді він зайнявся реалізацією «державної політики лнр» у сфері охорони здоров’я.

Правопорушник забезпечив проживання та харчування у лікарні для підрозділів окупаційних військ та російських чиновників, які прибули до захопленого Старобільська у відрядження. На базі «медичного закладу» було організовано тренування для операторів БПЛА армії агресора.

⚠️Наразі колаборант перебуває у розшуку.

Початок відбування покарання рахуватиметься з дати його затримання.

Досудове розслідування проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Джерело: "Пресслужба СБУ в Луганській області"
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