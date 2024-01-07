Китай готує летальну зброю для росії – Міністерство оборони Великої Британії

22 травня 2024, 14:43

Американська та британська розвідки мають докази підготовки Китаю до надання допомоги росії з летальною зброєю. Таку заяву зробив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс, повідомляє Reuters у середу, 22 травня.

📢«Летальна допомога зараз надходить або скоро буде надходити з Китаю до росії (а потім на фронт в Україні – ред.). Я вважаю, що це важлива подія», – зазначив він.

Однак, Шаппс не надав конкретних доказів для підтвердження свого твердження.

📢«Ми маємо бути стурбовані цим, тому що в перші дні цієї війни Китай хотів би представити себе як стримувальний вплив на Володимира Путіна», – додав він.

📅Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен назвав Китай основним постачальником для оборонно-промислового комплексу росії. За його словами, зусилля Пекіна підживлюють найбільшу загрозу європейській безпеці з часів закінчення холодної війни.

Також раніше агентство Bloomberg повідомило, що Китай посилив свою підтримку росії, забезпечуючи москву супутниковими знімками для військових цілей, мікроелектронікою, верстатами для танків, оптикою та паливом для ракет.

Пекін заперечив цю інформацію, але США підготували санкції проти китайських компаній, які підозрюються у допомозі росії у війні проти України.