Наслідки російського обстрілу Харкова боєприпасами УМПБ Д-30: постраждало 10 людей

22 травня 2024, 16:55

Російські окупанти в середу, 22 травня, завдали удару по Харкову, внаслідок якого постраждали четверо людей. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

📢«О 13:45 окупанти завдали удар по Харкову. Попередньо — керованим боєприпасом. Є загоряння на цивільній автозаправній станції, пошкоджено кафе», – написав він.

Пізніше очільник ОВА уточнив, що постраждали щонайменше четверо людей, зокрема одна людина у важкому стані — водій тролейбуса.

📢«Десять постраждалих цивільних людей. Четверо були госпіталізовані, один із чоловіків — у важкому стані. 🏠 Влучання зафіксовані в Шевченківському та Холодногірському районах міста. Пошкоджені багатоповерхівки, будівлі магазинів, автомийки, автомобілі, цивільне підприємство», — додав Синєгубов.

Нагадаємо, 17 травня російські війська скинули керовані авіабомби на Харків, що призвело до кількох вибухів у місті та загибелі однієї людини.

Раніше, в ніч на 10 травня, російські війська розпочали наступ на півночі Харківської області, захопивши близько десяти сіл у "сірій зоні". Наразі тривають бої за місто Вовчанськ.

Глава кремлівського режиму путін заявив, що росія начебто не має планів щодо захоплення Харкова.