Ситуація щодо російського вторгнення на 23.05.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 23.05.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 497700 (+1330) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 7622 (+11) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 14748 (+27) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 12860 (+40) од;
- РСЗВ / MLRS – 1077 (+0) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 813 (+1) од;
- літаків / aircraft – 355 (+1) од;
- гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10391 (+45);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2209 (+1);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 27 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 17513 (+71) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2094 (+4).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!