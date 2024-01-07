Харків та регіон знову під російським ударом: є загиблі та поранені

23 травня 2024, 12:14

Російські загарбники знову завдали чергових ударів по Харкову та іншим населеним пунктам Харківської області. Очільник Харківської ОВА, Олег Синєгубов, повідомив у Telegram, що у четвер, 23 травня, внаслідок цих атак загинула одна людина та ще 10 отримали поранення.

📢Близько 11:00 у Харкові пролунало понад 10 вибухів. «За попередніми даними, пʼять цивільних людей постраждали. Також окупанти вдарили по Золочеву, щонайменше двоє постраждалих», – написав Синєгубов.

Пізніше він додав, що загинув один із поранених, а загальна кількість постраждалих зросла до шести. Також медики надали допомогу ще двом постраждалим внаслідок обстрілів у місті Люботин.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram, що росіяни нанесли удари по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, яке займається забезпеченням життєдіяльності міста.

📢«Ще один удар прийшовся по приватному підприємству. За попередньою інформацією там один загиблий, шестеро поранених, місцезнаходження ще трьох неможливо встановити через велику пожежу», – зазначив мер Харкова.

UPD: Вже двоє загиблих і одна людина, що пропала безвісти. Поранених шестеро.

📢«На місці ще одного удару ворожої ракети виявлено тіло ще одного загиблого. Іще одна людина поранена - забрала швидка», – додав Терехов.

Таким чином, на цей час відомо, що росіяни вбили щонайменше трьох людей під час чергових така по Харкову та регіону.

📅Нагадаємо, 22 травня російські війська також атакували Харків, внаслідок чого постраждали 12 людей. Пізніше патрульні виклали у мережу відео перших хвилин після обстрілу міста.