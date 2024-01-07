 До України надійшов новий пакет військової допомоги від Британії – ЗМІ. Ірта-Fax
Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Економіка
23 травня 2024, 13:16

До України надійшов новий пакет військової допомоги від Британії – ЗМІ

Велика Британія надає Україні новий пакет військової допомоги вартістю 150 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 217 мільйонів євро) для посилення її повітряної та морської оборони. Про це повідомив міністр оборони Грант Шаппс, інформує The Sun.

📈Цей пакет допомоги спрямований на захист зруйнованої інфраструктури України. Британія разом із союзниками передала радари ППО, хибні цілі та системи радіоелектронної боротьби на загальну суму 70 мільйонів фунтів стерлінгів (81 мільйон євро).

Окрім цього, 80 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 110 мільйонів євро) буде витрачено на придбання малих катерів, розвідувальних безпілотників та надводних безпілотних кораблів.

📢«Допомога Збройним силам України включає більше систем протиповітряної оборони для захисту українського цивільного населення та інфраструктури, а також морські засоби для зміцнення Військово-морських сил», – зазначив Шаппс.

📅Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про пакет військової допомоги для України на суму 500 мільйонів фунтів стерлінгів (617 мільйонів доларів), до якого входять 400 одиниць техніки, 4 мільйони набоїв, елементи ППО та ракети Storm Shadow.

Джерело: "The Sun"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: