Одночасно 15 російських ракет вдарили по Харкову та регіону: вбито шісьох людей, поранено понад 18

23 травня 2024, 13:29

Під час обстрілу Харкова 23 травня російські снаряди влучили у книгарню видавництва Vivat. Про це повідомила генеральна директорка видавництва Юлія Орлова в телеграм-каналі «Читай, krw, книжки».

📢«Так, це наша друкарня. Зараз пожежа. Розбирають завали і рятують людей», – зазначила Орлова.

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, загинули двоє людей, ще одна людина зникла безвісти. Поранення отримали шестеро. Зайнявся цех з папером.

Керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков уточнив, що загиблих у друкарні п'ятеро. Всі вони були на робочому місці під час удару в Основ'янському районі Харкова, повідомляє Суспільне. Серед жертв троє жінок та двоє чоловіків.

Фільчаков підкреслив, що у момент атаки двома ракетами на підприємстві знаходилися понад 50 працівників. Всього в Основ'янському та Холодногірському районах Харкова зафіксували дев'ять влучань.

⚠️Обстріл розпочався близько 11 години дня, у місті пролунало 15 вибухів. Станом на 13 годину відомо про 6 загиблих та 18 поранених. За попередніми даними, удари завдали по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що забезпечує життєдіяльність міста.