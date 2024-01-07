Прикордонникам потрібно лише паперові документи, «резерв+» не враховується

23 травня 2024, 13:51

Прикордонники не будуть враховувати мобільний додаток «резерв+» при перевірці підстав для виїзду чоловіків за кордон. Це сервіс виключно для оновлення військово-облікових даних для всіх військовозобов’язаних. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

📢«Ви правильно зазначили, це виключно для оновлення своїх даних. На кордоні наші співробітники не беруть до уваги цей додаток. Ми перевіряємо виключно паперовий військово-обліковий документ з відмітками», – зазначив він.

Демченко додав, що з березня налагоджена інформаційна взаємодія між базами даних Державної прикордонної служби та Міністерства оборони. Прикордонники використовують єдиний електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів «оберіг» як додатковий інструмент перевірки, щоб виявити можливі підробки паперових документів.

Міністерство оборони запустило додаток «резерв+» для оновлення військово-облікових даних у зв’язку з новим законом про мобілізацію, який набув чинності 18 травня. Відповідно до закону, військовозобов'язані мають оновити свої дані протягом 60 днів. Також оновлення даних можна здійснити у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) або у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

📅Нагадаємо, відтепер всіх роботодавців зобов’язали доставляти своїх підлеглих до ТЦК та військових частин для оновлення даних. Додаток «резерв+», ВІН-код та цілодобові повістки тепер є невід'ємними складовими процесу посиленої мобілізації після 18 травня.