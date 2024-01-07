Під російським ударом інфраструктура «Укрзалізниці» на Харківщині, поранено 6 працівників

23 травня 2024, 14:17

Під час чергового обстрілу вдень 23 травня російські війська завдали удару по цивільній залізничній інфраструктурі Харківщини. Постраждали цивільні. Про це повідомила «Укрзалізниця».

📢«Маємо підтвердження влучання по декількох наших обʼєктах у місті та області. Під час прильотів працівники перебували в укритті. За попередніми даними, шість залізничників зазнали поранень. Їм надана медична допомога. На щастя, без жертв», – зазначили в «Укрзалізниці».

Попри обстріли, поїзди продовжують курсувати за графіком. Деталі щодо пошкоджень уточнюються.

📅Нагадаємо, що сьогодні росія атакувала Харків одночасно 15 ракетами, імовірно, типів С-300 або С-400. Станом на 13 годину було відомо про шість жертв атаки та 18 поранених. Удари прийшлись по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста.

⚠️Згодом, голова Харківської ОВА надав оновлену інформацію, за якою жертвами російського удару стали сім людей.

Всі загиблі працювали в друкарні видавництва Vivat. Станом на 13 годину відомо про 18 постраждалих. На місці працюють надзвичайники, ліквідовуючи сильну пожежу. Відомо, що на момент удару двома ракетами по підприємству там перебувало понад 50 працівників.