Зеленський привітав та нагородив морпіхів

23 травня 2024, 15:59

Шостий президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військовослужбовців морської піхоти з нагоди їхнього професійного свята, яке святкується 23 травня. Про це повідомила пресслужба президента.

📢«Морська піхота є незмінною складовою Військово-Морських сил і Сил оборони. Підрозділи нашої морської піхоти вже відчутно вплинули на перебіг війни. І ваш вплив саме такий, який необхідний нашій державі та народу, нашій незалежності», – сказав Зеленський у вітальному слові.

Шостий президент України також зазначив, що «морська піхота України завжди хоробра, завжди сильніша, ніж ворог, і завжди вірна Україні», та подякував кожному матросу, кожному сержанту, кожному офіцеру, які відзначилися в боях з перших днів війни й брали участь у стратегічних битвах на південних та східних рубежах нашої країни.

📢«Це захист острова Зміїний, Одеського та Миколаївського регіонів, важка бойова робота на Херсонщині, яка багато в чому визначає долю цієї війни, оборонні операції на Донеччині та Луганщині», – зазначив Зеленський.

Він також додав, що морська піхота має надзвичайно жорсткий бойовий шлях та значні болючі втрати в цій війні. Разом з усіма учасниками церемонії відбулось вшанування хвилиною мовчання пам’ять усіх полеглих бійців.

Також сьогодні головнокомандувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський привітав морпіхів зі святом. Він також заявив, що деякі угруповання військ будуть переформатовані.