Дергачі на Харківщині під російською атакою, 13 людей постраждало

23 травня 2024, 17:02

Внаслідок російської атаки на місто Дергачі під Харковом постраждали 13 людей. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі у четвер, 23 травня.

📢«За оновленими даними, внаслідок ворожого удару по Дергачах – 13 поранених. Чотири постраждалі – госпіталізовані», – зазначив Синєгубов.

У Харкові кількість постраждалих внаслідок російського ракетного обстрілу зросла до 20 людей, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Нагадаємо, що сьогодні росія завдала удару по Харкову та області. Станом на 14:13 було відомо про 7 загиблих і 17 поранених на друкарському підприємстві в Харкові, де виникла пожежа в паперовому цеху.

Крім того, росіяни завдали удару авіабомбою по селищу Золочів у Богодухівському районі, де постраждали двоє людей і було зруйновано дитячий садок та кілька будинків.

Ракетних ударів також зазнало місто Люботин у Харківському районі, де поранення отримали 8 людей.