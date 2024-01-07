Нові обмеження на перекази з карток між фізособами готує Нацбанк

23 травня 2024, 20:04

Національний банк України готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів та встановлення граничних лімітів на P2P-перекази (з картки на картку) між фізичними особами. Про це повідомляє LIGA.net у четвер, 23 травня.

Згідно з планом, ліміти на вихідні P2P-перекази складатимуть 100 тисяч гривень та 30 операцій на місяць для одного рахунку. Це рішення базується на квітневому указі РНБО щодо боротьби з нелегальним гральним бізнесом та має бути впроваджене впродовж місяця.

📢«За нашими розрахунками, 95% клієнтів банків цих обмежень навіть не помітять. Натомість проводити тіньові платежі зловмисникам, які користуються картками фізосіб для, наприклад, несплати податків та злочинної діяльності, стане складніше і дорожче», – заявив заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

Регулятор не планує обмежувати вхідні транзакції, аби не ускладнювати діяльність, наприклад, волонтерам. Також за наявності підстав та підтверджень ліміти можуть бути збільшені.

За даними Нацбанку, обсяги таких тіньових переказів можуть сягати мільярдів гривень. Зловмисники використовують картки фізосіб, які свідомо надають їм свої персональні дані. Через картки пенсіонерів чи студентів з низькими доходами можуть проводитись нехарактерні мільйонні платіжні операції за день.

З осені 2023 року НБУ фіксує аномальне зростання обсягів P2P-переказів, кількості карток, з яких здійснюються такі перекази, та середніх сум переказу в окремих банків-емітентів.

Один із найбільших банків-емітентів повідомив про понад 10 000 випадків виявлених дропів (людей, які за винагороду надають зловмисникам/шахраям доступ до своїх банківських реквізитів: до карток/рахунків, включно з пін-кодами й доступом до інтернет-банкінгу) лише за жовтень-грудень 2023 року. Інший банк виявив понад 4 000 скомпрометованих карток за той самий період.

За оцінками аналітиків CASE Україна, держава втрачає не менше 100 млрд грн на рік через схеми з ПДВ, контрафакт, сірий ринок підакцизних товарів, зарплати «у конвертах» тощо.

У перспективі, після зміни законодавства, можливе створення реєстрів карток, які використовуються для таких підозрілих операцій.