Росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі на Харківщині

24 травня 2024, 12:59

У ніч на 24 травня російські війська здійснили удар по цивільній залізничній інфраструктурі у Харківській області. Про це повідомила Укрзалізниця, інформація містить фотографії наслідків російської агресії.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда. На щастя, жертв і постраждалих немає.

Попри пошкодження, потяги далекого та приміського сполучення продовжують курсувати за графіком.

Нагадаємо, що увечері 23 травня російські війська знову атакували Харків, пролунало декілька вибухів.

Раніше росіяни також завдавали ударів по Харкову та іншим населеним пунктам області. Спочатку повідомлялося про одного загиблого і 10 постраждалих, але згодом стало відомо про сімох загиблих людей та понад два десятки поранених.