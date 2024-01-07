 Росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі на Харківщині. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
24 травня 2024, 12:59

Росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі на Харківщині

У ніч на 24 травня російські війська здійснили удар по цивільній залізничній інфраструктурі у Харківській області. Про це повідомила Укрзалізниця, інформація містить фотографії наслідків російської агресії.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда. На щастя, жертв і постраждалих немає.

Попри пошкодження, потяги далекого та приміського сполучення продовжують курсувати за графіком.

Нагадаємо, що увечері 23 травня російські війська знову атакували Харків, пролунало декілька вибухів.

Раніше росіяни також завдавали ударів по Харкову та іншим населеним пунктам області. Спочатку повідомлялося про одного загиблого і 10 постраждалих, але згодом стало відомо про сімох загиблих людей та понад два десятки поранених.

Джерело: "Укрзалізниця"
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