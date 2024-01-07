Долар знову оновив рекорд на міжбанку

24 травня 2024, 13:25

Гривня завершує робочий тиждень зі зниженням курсу щодо долара та євро як на готівковому ринку, так і на міжбанку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу у п'ятницю, 24 травня.

📈Середній курс продажу долара в Україні зріс ще на 10 копійок, досягнувши 40,25 гривні, курс євро також піднявся на 10 копійок і становить 43,75 гривні.

Сьогодні в обмінних пунктах долар купують у середньому по 39,75 гривні, а євро – по 43,05 гривні.

📈На міжбанку американська валюта знаходиться на рівні 39,98-40,02 грн/долар (купівля-продаж), що на 3 копійки вище порівняно із закриттям попереднього дня.

📢«Курс на міжбанку вперше перевищив позначку 40 гривень. Якщо він залишиться на цьому рівні протягом дня, офіційний курс НБУ також перевищить 40 грн/долар», – йдеться у повідомленні.

📈Напередодні Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму – 39,9205 грн (+0,0955 грн). Попередній максимум було зафіксовано лише днем раніше, 23 травня – 39,8250 грн.

Євро сьогодні коштує 43,3137 грн (+0,2031 грн), що також є максимумом. Попередній максимум було встановлено 22 травня – 43,2643 грн.

📅Нагадаємо, з початку 2024 року курс гривні до долара впав на 6%. У Верховній Раді зазначили, що це відповідає плановим показникам, закладеним у державний бюджет України.

Раніше в НБУ пояснили зростання курсу долара відновленням міжнародної допомоги Україні, що вплинуло на збільшення бюджетних видатків.