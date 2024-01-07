Зеленський завітав у Харків та провів нараду

24 травня 2024, 13:43

Шостий президент України Володимир Зеленський прибув до Харкова з робочим візитом та провів нараду. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі в п’ятницю, 24 травня.

📢«Провів нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону», – написав Зеленський.

Він заслухав доповіді щодо оборони області, зокрема на Вовчанському напрямку, а також стосовно відновлення пошкодженої росіянами енергетичної інфраструктури. Особливу увагу було приділено забезпеченню житлом людей, переміщених із небезпечної територій Харківщини, що піддаються постійним ворожим обстрілам.

📢«Усе місто, уся Харківщина заслуговують на нашу підтримку, вдячність, на нашу повагу – як і кожна українська громада, кожна наша людина, яка не підкорюється ворогу та робить усе, щоб зберегти життя», – зазначив Зеленський.

📅Нагадаємо, що 16 травня шостий президент України також перебував у Харкові. Тоді він провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, заслухавши розгорнуті доповіді командувачів ЗСУ та очільників спецслужб стосовно оперативної ситуації на Харківщині.