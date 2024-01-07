путін готовий до заморозки війни – Reuters

24 травня 2024, 14:29

Глава російського режиму висловив готовність зупинити війну в Україні шляхом переговорів про припинення вогню, які зафіксують поточні лінії фронту. Про це повідомило агентство Reuters, посилаючись на чотири джерела на росії в п’ятницю, 24 травня.

📢«путін може воювати скільки завгодно, але путін також готовий до припинення вогню – щоб заморозити війну», – зазначив один із високопоставлених російських співрозмовників.

Речник кремля дмитро пєсков у своєму коментарі підтвердив, що путін неодноразово заявляв про відкритість до діалогу для досягнення своїх цілей, наголошуючи, що росія не прагне «вічної війни».

У МЗС та Міністерстві оборони України на запитання агентства не відповіли.

📢«Ґрунтуючись на своїх знаннях про розмови у вищих сферах кремля, два джерела сказали, що путін вважає, що успіхів у війні досі достатньо, щоб продати перемогу російському народу», – йдеться у статті.

Усі джерела припускають, що наполягання путіна на закріпленні будь-яких територіальних здобутків не підлягає обговоренню. Водночас він готовий заморозити війну на поточних лініях фронту, повідомили чотири джерела.

📢«путін скаже, що ми перемогли, що НАТО напало на нас і ми зберегли свій суверенітет, що у нас є сухопутний коридор до Криму, це правда», – заявив один зі співрозмовників.

Раніше путін озвучив нову проблему в питанні переговорів щодо України – надійність будь-яких гарантій. Він також зазначив "базу", яка могла б стати основою для таких переговорів.

У свою чергу шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі "поганий момент" для переговорів з росією, підкресливши свою готовність до тривалої війни.