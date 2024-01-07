Ще один чоловік загину в річці Тиса, прикордонники виявили тіло

24 травня 2024, 14:51

На Закарпатті у річці Тиса знову виявлено тіло чоловіка без ознаків життя, який, ймовірно, намагався втекти з України. Труп несло течією вздовж берега. Про це у п’ятницю, 24 травня, повідомляє Держприкордонслужба України.

Вказується, що потопельник виявився мешканцем Закарпаття 1975 року народження.

На місце було викликано співробітників ДСНС та Нацполіції. Тіло витягли на берег. Проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення росії прикордонники знайшли понад 30 тіл потопельників у водах Тиси.