 Ще один чоловік загину в річці Тиса, прикордонники виявили тіло. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Суспільство
24 травня 2024, 14:51

Ще один чоловік загину в річці Тиса, прикордонники виявили тіло

На Закарпатті у річці Тиса знову виявлено тіло чоловіка без ознаків життя, який, ймовірно, намагався втекти з України. Труп несло течією вздовж берега. Про це у п’ятницю, 24 травня, повідомляє Держприкордонслужба України.

Вказується, що потопельник виявився мешканцем Закарпаття 1975 року народження.

На місце було викликано співробітників ДСНС та Нацполіції. Тіло витягли на берег. Проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення росії прикордонники знайшли понад 30 тіл потопельників у водах Тиси.

Джерело: "Держприкордонслужба України"
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