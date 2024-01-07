Зростуть тарифи на електроенергію – міністр

24 травня 2024, 17:16

В Україні знову відбудеться підвищення тарифу на електроенергію. Відповідне рішення уряд планує ухвалити до кінця травня, про що повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п’ятницю, 24 травня.

📢«Це питання на розгляді, сьогодні ми проводимо остаточні розрахунки, рішення буде ухвалено в найближчий тиждень, тобто до кінця травня... Ми наразі розглядаємо диференційований підхід. Я не думаю, що буде просто один тариф змінено на інший – буде диференціація залежно від обсягів споживання електроенергії», – зазначив міністр.

Галущенко пояснив, що нинішній тариф на електроенергію для населення не покриває собівартості її виробництва. Компанії, такі як «Енергоатом» та «Укргідроенерго», змушені виплачувати різницю між ринковою ціною кіловат-години та тарифами для населення в рамках виконання спеціальних зобов'язань із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів (ПСО).

📅Нагадаємо, з 1 червня 2023 року Кабмін підвищив тарифи на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год. Також, 30 червня минулого року в Україні суттєво зросли ціни на електроенергію для бізнесу.

📈Декілька днів тому стало відомо, що в Україні знову підвищили граничні ціни на електроенергію для бізнесу, які почнуть діяти з 1 червня. Хоча тарифи для населення не переглядалися, це питання знову стало актуальним після весняних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Були виведені з ладу більшість ТЕС та пошкоджено деякі ГЕС. Уряд планує отримати додаткові кошти на ремонт та відновлення енергооб'єктів за рахунок підвищення тарифу.