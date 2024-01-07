Час дозволити бити по росії західною зброєю – Столтенберг

25 травня 2024, 12:25

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав до зняття "деяких обмежень" на використання зброї, наданої Україні, підкреслюючи право Києва на захист, включаючи удари по військових об'єктах на території росії. Про це він заявив в інтерв'ю The Economist у п’ятницю, 24 травня.

Столтенберг звернувся до союзників по НАТО, які постачають озброєння українським силам, з проханням скасувати заборону на його використання по росії.

📢«Настав час союзникам подумати, чи варто їм зняти деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї, яку вони передали Україні. Особливо зараз, коли на Харківщині, неподалік кордону, йде багато бойових дій. Через те, що Україна не має можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на території росії, їй дуже важко захистити себе», – зазначив він.

Він також критично висловився щодо європейських членів НАТО: «Європейські союзники пообіцяли один мільйон артилерійських снарядів. Ми не бачили нічого близького до цього», – наголосив Столтенберг.

📅Нагадаємо, що раніше видання Bloomberg повідомляло, що США не дозволяють Україні використовувати американську зброю для ударів по території росії, але Києву необхідний такий дозвіл для зупинення наступу росіян на східні регіони. Проте є ознаки, що позиція Вашингтона щодо транскордонних ударів американською зброєю може змінитися.