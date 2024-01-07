 По Харкову росіяни б’ють ракетами С-300, зруйновано освітній заклад. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
25 травня 2024, 12:37

По Харкову росіяни б’ють ракетами С-300, зруйновано освітній заклад

Росіяни вночі знову били по Харкову. Внаслідок ворожої атаки було зруйновано ліцей. Про це у суботу, 25 травня, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов через Telegram.

📢«Внаслідок прильотів по Слобідському району частково зруйнований ліцей. Пошкоджена прилегла багатоповерхівка, а також кілька авто», – зазначив він.

Також повітряна тривога лунала на сході країни. У небезпеці Харківська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська області.

📢«Ворог вдарив по освітньому обʼєкту в Слобідському районі. Внаслідок влучання ракети С-300 зруйновано майстерню освітнього закладу, 31 автомобіль, частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо. Постраждав і супермаркет поблизу», – надав уточнену інформацію щодо нічних російських обстрілів міський голова Харкова.

Інформації про жертв та постраждалих наразі не надходило.

Джерело: "Харківська ОВА"
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