По Харкову росіяни б’ють ракетами С-300, зруйновано освітній заклад

25 травня 2024, 12:37

Росіяни вночі знову били по Харкову. Внаслідок ворожої атаки було зруйновано ліцей. Про це у суботу, 25 травня, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов через Telegram.

📢«Внаслідок прильотів по Слобідському району частково зруйнований ліцей. Пошкоджена прилегла багатоповерхівка, а також кілька авто», – зазначив він.

Також повітряна тривога лунала на сході країни. У небезпеці Харківська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська області.

📢«Ворог вдарив по освітньому обʼєкту в Слобідському районі. Внаслідок влучання ракети С-300 зруйновано майстерню освітнього закладу, 31 автомобіль, частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо. Постраждав і супермаркет поблизу», – надав уточнену інформацію щодо нічних російських обстрілів міський голова Харкова.

Інформації про жертв та постраждалих наразі не надходило.