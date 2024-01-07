Зеленський висловив вдячність Байдену та Штатам за допомогу

25 травня 2024, 13:01

Шостий президент України Володимир Зеленський висловив подяку президенту США Джо Байдену, Конгресу США, обом партіям, а також американському народу за новий пакет військової допомоги. Про це він повідомив у соціальній мережі Х (колишній Twitter) у п'ятницю, 24 травня.

Зеленський зазначив, що до нового пакета увійшли вкрай необхідні ракети великої дальності, високоточні артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби й інші види озброєнь.

Він також висловив сподівання на подальшу непохитну підтримку України з боку США.

📢«Цей пакет є критично важливим саме зараз, коли ворог посилив атаки вздовж лінії фронту. Сьогодні в Харкові я на власні очі побачив, наскільки важливо зміцнити наших воїнів, щоб захистити наших людей, наші міста й громади. Свобода — це цінність, якою дорожать обидві наші нації. Щоб захистити її, нам потрібна подальша потужна підтримка з боку Сполучених Штатів та інших союзників», – підкреслив президент.

США оголосили про надання додаткової військової допомоги Україні у розмірі 275 мільйонів доларів для посилення зусиль зі знищення російських окупантів.

📅Нагадаємо, 10 травня США також оголосили про надання Україні зброї на суму 400 мільйонів доларів, яка включала боєприпаси для Patriot та NASAMS, бойові машини піхоти Bradley, снаряди калібру 155 мм і 105 мм та інше.