Втекти з України: чоловіки викрали зброю у прикордонника та з пострілами прорвались до Румунії

На ділянці ВПС «Ділове» - ВПС «Богдан» прикордонний наряд зазнав нападу, коли реагував на спрацювання сигнальної міни. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола в суботу, 25 травня.
Під час інциденту прикордонники виявили двох чоловіків поблизу кордону. Військовослужбовець зробив два попереджувальні постріли у повітря, але чоловіки не стали зупинятися. Натомість вони напали на прикордонника та відібрали у нього пістолет «Форт 12 Р».
Під час втечі чоловіки здійснили п'ять пострілів у бік прикордонника, але, на щастя, жоден з них не влучив.
Втікачам вдалося скритись зі зброєю, адже підмога не встигла прибути вчасно. На момент прибуття підкріплення, чоловікам вже вдалось перетнути державний кордон України.
Наразі триває розслідування цього інциденту.