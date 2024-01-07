 Втекти з України: чоловіки викрали зброю у прикордонника та з пострілами прорвались до Румунії. Ірта-Fax
Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Суспільство / Події
25 травня 2024, 13:18

Втекти з України: чоловіки викрали зброю у прикордонника та з пострілами прорвались до Румунії

На ділянці ВПС «Ділове» - ВПС «Богдан» прикордонний наряд зазнав нападу, коли реагував на спрацювання сигнальної міни. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола в суботу, 25 травня.

Під час інциденту прикордонники виявили двох чоловіків поблизу кордону. Військовослужбовець зробив два попереджувальні постріли у повітря, але чоловіки не стали зупинятися. Натомість вони напали на прикордонника та відібрали у нього пістолет «Форт 12 Р».

Під час втечі чоловіки здійснили п'ять пострілів у бік прикордонника, але, на щастя, жоден з них не влучив.

Втікачам вдалося скритись зі зброєю, адже підмога не встигла прибути вчасно. На момент прибуття підкріплення, чоловікам вже вдалось перетнути державний кордон України.

Наразі триває розслідування цього інциденту.

ЗМІ
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: