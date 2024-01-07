Росіяни продовжують обстрілювати Запорізьку область, зафіксовано руйнування

25 травня 2024, 14:27

Російські війська за останню добу здійснили 342 удари по Запорізькій області, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у суботу, 25 травня. Під ворожим вогнем опинилися сім населених пунктів.

За словами Федорова, окупанти завдали два авіаційні удари по Новоандріївці. Крім того, 112 БпЛА різних модифікацій атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

Роботине, Малу Токмачку та Гуляйполе росіяни обстріляли 25 разів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Загалом по цих та інших населених пунктах, включаючи Новопрокопівку, було здійснено 203 артилерійські обстріли.

Внаслідок ворожих атак було зафіксовано 12 випадків руйнування житла, але, на щастя, ніхто не постраждав.

📅Нагадаємо, що раніше російські військові обстріляли Степногірськ у Запорізькій області, що призвело до загибелі чоловіка. Також повідомлялося про поранення чоловіка під час атаки на Пологівський район.