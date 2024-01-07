Під російським обстрілом Куп’янськ-Вузловий, п’ятеро людей поранено

25 травня 2024, 16:11

У суботу, 25 травня, російські війська обстріляли Куп'янськ-Вузловий, в результаті чого було поранено п'ятеро людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

📢«Окупанти вдарили КАБом по Куп’янськ-Вузловому. Щонайменше пʼять людей зазнали поранень», – зазначив він.

Синєгубов також повідомив про пошкодження автомобіля екстреної допомоги та одного цивільного авто.

Крім того, раніше цього ж дня, росіяни завдали ударів КАБами по передмістю Харкова, внаслідок чого постраждав один чоловік.

📅Варто також нагадати, що в Чернігові сьогодні пролунав вибух. Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північному сході, що створювало загрозу застосування авіаційних засобів ураження.