 У Харкові палає будівельний гіпермаркет, росіяни вбили щонайменше двох людей, багато поранених. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
25 травня 2024, 17:01

У Харкові палає будівельний гіпермаркет, росіяни вбили щонайменше двох людей, багато поранених

Відомо про щонайменше двох загиблих у Харкові внаслідок удару по будівельному гіпермаркету в суботу, 25 травня. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

📢«Вже точно відомо про двох загиблих», - написав мер. Виникла пожежа на 15 000 квадратних метрів.

Нагадаємо, вдень 25 травня в Харкові пролунали потужні вибухи. Міський голова повідомив, що є влучання в будівельний гіпермаркет. Місцеві мешканці також повідомили про велику пожежу на місці влучання.

📢«Маємо велику кількість людей, зниклих безвісти. Багато поранених. Судячи зі всього, удар наносився саме по торговельному центру, де знаходилося багато людей — це чистий тероризм», – додав мер Харкова.

📢«Кількість постраждалих збільшилася до 11 осіб», - повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

А вночі, близько 1:00, російські війська завдали чотирьох ракетних ударів по Харкову і Харківському району.

Джерело: "Харківська ОВА"
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