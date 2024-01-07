У Харкові палає будівельний гіпермаркет, росіяни вбили щонайменше двох людей, багато поранених

25 травня 2024, 17:01

Відомо про щонайменше двох загиблих у Харкові внаслідок удару по будівельному гіпермаркету в суботу, 25 травня. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

📢«Вже точно відомо про двох загиблих», - написав мер. Виникла пожежа на 15 000 квадратних метрів.

Нагадаємо, вдень 25 травня в Харкові пролунали потужні вибухи. Міський голова повідомив, що є влучання в будівельний гіпермаркет. Місцеві мешканці також повідомили про велику пожежу на місці влучання.

📢«Маємо велику кількість людей, зниклих безвісти. Багато поранених. Судячи зі всього, удар наносився саме по торговельному центру, де знаходилося багато людей — це чистий тероризм», – додав мер Харкова.

📢«Кількість постраждалих збільшилася до 11 осіб», - повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

А вночі, близько 1:00, російські війська завдали чотирьох ракетних ударів по Харкову і Харківському району.