 У ніч на 26 травня 2024 року знищено 43 повітряні цілі: 12 ракет та 31 ударний БпЛА типу “Shahed-136/131”. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
26 травня 2024, 11:47

У ніч на 26 травня 2024 року знищено 43 повітряні цілі: 12 ракет та 31 ударний БпЛА типу “Shahed-136/131”

У ніч на 26 травня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних БпЛА, зокрема:

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  • 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Тамбовської обл. – рф.);
  • 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. - рф);
  • 31 ударний БпЛА «Shahed-131/136» (пуски – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ – рф, мис Чауда – Крим).

💥 В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито:

  • 12 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 31 ударний БпЛА «Shahed-131/136».

Повітряні цілі знищувались у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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