Звернення Зеленського до Байдена, Сі Цзіньпіна та інших світових лідерів

26 травня 2024, 12:08

Шостий президент України Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів з Харкова, безпосередньо з типографії, яка нещодавно зазнала чергового руйнівного російського удару. Про це повідомила пресслужба Зеленського у суботу, 26 травня.

За його словами, для росіян це задоволення – спалювати.

📢«Ми всі знаємо, із ким маємо справу. росією керують люди, які хочуть зробити нормою спалювати життя, руйнувати міста й села, розділяти народи та стирати національні кордони війною. Немає нації, яка здатна зупинити таку війну лише своїми зусиллями. Потрібна участь лідерів світу» – сказав він.

Зеленський зазначив, що випалена земля й пустота в містах та селах України – найжахливіший наслідок війни.

📢«Війни, якої ми в Україні не хотіли. Яку ми не провокували. І в якій Україна захищається від намагання росії захопити наші ресурси й території та знищити нашу національну ідентичність. І світ це бачить», – підкреслив шостий президент України.

Зеленський наголосив, що саме рф являється єдиним джерелом неприкритої та руйнівної агресії й постійно намагається розширити війну. Після 10 травня цього року, бої вже відбуваються за 60 кілометрів від Харкова.

На цей час росія веде підготовку до нової спроби наступальних дій: за 90 кілометрів від Харкова на північний захід – біля кордону України збирається ще одне угруповання військ. Ці дії прямо свідчать, що миру не буде.

📢«Чи хоче росія діалогу? Україна має найбільший у світі досвід обману з боку росії на перемовинах. Обману, який, зокрема, був прикриттям росії для підготовки цієї війни. І саме тому потрібні глобальні зусилля – Саміт миру за участю лідерів, яких росії не обманути. Саміт, який покаже, хто у світі дійсно хоче завершити війну, а не просто заявити про припинення вогню, яке буде неодмінно порушене російськими ракетами та артилерією, як це вже відбувалося десятки, десятки разів до цього», – заявив Зеленський.

Він нагадав, що Україна та Швейцарія готують проведення Саміту миру, який відбудеться з 15 червня. Понад 80 країн Світу вже підтвердили свою участь.

📢«Я звертаюся до лідерів світу, які поки осторонь глобальних зусиль із підготовки Саміту миру. До президента Байдена, лідера Сполучених Штатів. До президента Сі, лідера Китаю. Ми не хочемо, щоб Статут ООН згорів – згорів так само, як і ці книжки. І сподіваюся, не хочете й ви. Будь ласка, проявіть ваше лідерство у наближенні миру – дійсно миру, а не паузи між ударами. Зусилля світової більшості – це найкраща гарантія виконання зобов’язань. Будь ласка, підтримайте Саміт миру своїм персональним лідерством та участю. Для всіх нас буде задоволенням встановити мир», – резюмував Зеленський.