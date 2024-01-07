Удар по «Епіцентру» в Харкові: зросла кількість вбитих росіянами людей

26 травня 2024, 12:30

Кількість загиблих у Харкові внаслідок російського авіаудару по гіпермаркету «Епіцентр» зросла до 13 людей. Про це повідомила регіональна прокуратура у неділю, 26 травня.

📢«На жаль, кількість загиблих унаслідок ворожих авіаударів по будівельному гіпермаркету в Харкові 25 травня зросла до 13», – йдеться у повідомленні.

Начальник Слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов на своїй сторінці у Facebook додав, що на місці російського удару тривають експертизи та ідентифікація загиблих через аналіз ДНК їхніх прямих родичів. Слідчі та криміналісти в руїнах «Епіцентру» шукають те, що можна впізнати як тіло людини.

📢«Побоюємося, що доведеться просіювати попіл, щоб виявити рештки та встановити загиблих», – написав Болвінов.

📅Нагадаємо, 25 травня російські агресори завдали ударів двома КАБами по «Епіцентру» в Харкові. У цей момент у будівлі перебувало понад 200 людей. Протягом дня кількість жертв зростала. Пізніше було оприлюднено відео російської атаки.

Того ж дня росіяни завдали нових ударів по Харкову. Повітряна тривога у місті тривала понад 12 годин поспіль.