 Колишню прокурорку з Луганщини засуджено до максимального терміну ув’язнення за колабораціонізм. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Кримінал
26 травня 2024, 12:54

Колишню прокурорку з Луганщини засуджено до максимального терміну ув’язнення за колабораціонізм

За публічного обвинувачення прокурорів Луганської обласної прокуратури суд визнав мешканку Станиці Луганської винною у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Їй призначено максимальне за інкримінованою статтею покарання ‒ 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також жінку позбавлено права впродовж 15 років обіймати певні посади в органах влади.

Прокурори в суді довели, що експрокурорка однієї з місцевих прокуратур області навесні 2022 року присягнула на вірність так званій «лнр».

Добровільно обійняла посаду «помічника прокурора» в незаконно створеній «прокуратурі Станично-Луганського району лнр».

Засуджена виконує вказівки керівництва на підставі незаконних законодавчих актів. Крім того, закликає до співпраці з окупаційною владою.

Вирок ухвалено заочно. Засуджена відбуватиме покарання з моменту затримання.

⚠️Наразі її оголошено у розшук.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Джерело: "Пресслужба Луганської обласної прокуратури"
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