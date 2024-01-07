Колишню прокурорку з Луганщини засуджено до максимального терміну ув’язнення за колабораціонізм

26 травня 2024, 12:54

За публічного обвинувачення прокурорів Луганської обласної прокуратури суд визнав мешканку Станиці Луганської винною у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Їй призначено максимальне за інкримінованою статтею покарання ‒ 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також жінку позбавлено права впродовж 15 років обіймати певні посади в органах влади.

Прокурори в суді довели, що експрокурорка однієї з місцевих прокуратур області навесні 2022 року присягнула на вірність так званій «лнр».

Добровільно обійняла посаду «помічника прокурора» в незаконно створеній «прокуратурі Станично-Луганського району лнр».

Засуджена виконує вказівки керівництва на підставі незаконних законодавчих актів. Крім того, закликає до співпраці з окупаційною владою.

Вирок ухвалено заочно. Засуджена відбуватиме покарання з моменту затримання.

⚠️Наразі її оголошено у розшук.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.