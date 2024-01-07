путін «божевільний сучий син» та «жорстокий тиран» – Байден

26 травня 2024, 19:50

Президент США Джо Байден назвав російського формального лідера путіна «жорстоким тираном», коментуючи війну, яку росія розв'язала проти України. Ці слова він виголосив під час виступу перед випускниками Військової академії США у Вест-Пойнті.

Американський президент підтвердив непохитну підтримку США у протистоянні з росією.

📢«Ми стоїмо поруч з Україною і будемо стояти разом з нею. Ми стоїмо проти людини, яку я добре знаю багато років, жорстокого тирана. Ми не можемо, ми не відступимо», – заявив він.

Байден наголосив, що США продовжуватимуть постачати зброю та тренувати українських військових, але виключив відправку американських солдатів до України.

📢«Американські солдати не беруть участі у війні в Україні. Я сповнений рішучості, щоб так і залишилося», – сказав він.

Президент США також нагадав, що попереджав путіна, який вважав, що НАТО розпадеться "відразу після того, як я склав присягу".

📢Байден згадав розмову з путіним у Швейцарії: «Я сказав йому у Швейцарії: "Ви хочете "фінляндизації" України. Ви отримаєте "НАТОізацію" Європи».

📅Нагадаємо, у лютому Байден назвав путіна «божевільним сучим сином» та зазначив, що США завжди мають бути пильними щодо можливого ядерного конфлікту. У відповідь путін заявив, що Байден образив його за слова про "кращого для Росії" майбутнього президента США.