 путін «божевільний сучий син» та «жорстокий тиран» – Байден. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Політика
26 травня 2024, 19:50

путін «божевільний сучий син» та «жорстокий тиран» – Байден

Президент США Джо Байден назвав російського формального лідера путіна «жорстоким тираном», коментуючи війну, яку росія розв'язала проти України. Ці слова він виголосив під час виступу перед випускниками Військової академії США у Вест-Пойнті.

Американський президент підтвердив непохитну підтримку США у протистоянні з росією.

📢«Ми стоїмо поруч з Україною і будемо стояти разом з нею. Ми стоїмо проти людини, яку я добре знаю багато років, жорстокого тирана. Ми не можемо, ми не відступимо», – заявив він.

Байден наголосив, що США продовжуватимуть постачати зброю та тренувати українських військових, але виключив відправку американських солдатів до України.

📢«Американські солдати не беруть участі у війні в Україні. Я сповнений рішучості, щоб так і залишилося», – сказав він.

Президент США також нагадав, що попереджав путіна, який вважав, що НАТО розпадеться "відразу після того, як я склав присягу".

📢Байден згадав розмову з путіним у Швейцарії: «Я сказав йому у Швейцарії: "Ви хочете "фінляндизації" України. Ви отримаєте "НАТОізацію" Європи».

📅Нагадаємо, у лютому Байден назвав путіна «божевільним сучим сином» та зазначив, що США завжди мають бути пильними щодо можливого ядерного конфлікту. У відповідь путін заявив, що Байден образив його за слова про "кращого для Росії" майбутнього президента США.

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