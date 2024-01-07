 Україна отримає зброю на €1,1 млрд від Іспанії – ЗМІ. Ірта-Fax
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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Економіка
27 травня 2024, 12:14

Україна отримає зброю на €1,1 млрд від Іспанії – ЗМІ

Іспанія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги на суму понад 1,1 мільярда євро. Про це було повідомлено у виданні El Pais у понеділок, 27 травня.

Як зазначають джерела видання, ця сума є безпрецедентною для Іспанії у сфері військової допомоги Україні чи будь-якій іншій країні. Офіційно про передачу зброї оголосять під час візиту президента України Володимира Зеленського до Мадриду.

На відміну від попередніх поставок, значну частину матеріалів цього разу буде не взято з арсеналів збройних сил Іспанії, а спеціально буде виготовлено промисловістю країни.

Новий пакет допомоги включатиме постачання партії зенітних ракет Patriot, 19 танків Leopard 2A4, різні боєприпаси, засоби для боротьби з безпілотниками та інше обладнання. Очікується, що більшість цієї зброї Україна отримає до 30 червня.

📅Нагадаємо, що вже на початку травня стало відомо, що Україна отримала ракети до комплексів Patriot, які були надіслані Іспанією та іншими союзниками.

Джерело: "El Pais"
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