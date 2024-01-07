Санкції проти медведчука та його посіпак запроваджено Євросоюзом

27 травня 2024, 12:39

Європейський Союз ввів санкції проти колишнього народного депутата України віктора медведчука. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Чехії у соцмережі X (колишній Twittwer) в понеділок, 27 травня.

Санкції також стосуються проросійського пропагандиста артема марчевського, який є безпосереднім соратником медведчука, та російського інтернет-порталу «Голос Європи» (Voice of Europe).

📢«Усі обмеження, які раніше ввела Чехія, тепер діють у всіх 27 державах-членах ЄС», – йдеться у повідомленні чеського МЗС.

Для медведчука та марчевського це означає заборону на в'їзд і транзит через усі країни-члени Євросоюзу. Водночас усі їхні кошти та економічні ресурси заморожені на всій території ЄС.

Раніше стало відомо, що у Чехії виявили схему, до якої був залучений медведчук. Йшлося про проросійську мережу, яка намагалася вплинути на ситуацію в Чехії та розробляла механізми цього впливу.

За даними чеських спецслужб, медведчук фінансував медіаплатформу «Голос Європи», яку очолював марчевський. Після введення санкцій Чехії марчевський втік до Словаччини, де отримав тимчасовий захист.