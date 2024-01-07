 Санкції проти медведчука та його посіпак запроваджено Євросоюзом. Ірта-Fax
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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Політика
27 травня 2024, 12:39

Санкції проти медведчука та його посіпак запроваджено Євросоюзом

Європейський Союз ввів санкції проти колишнього народного депутата України віктора медведчука. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Чехії у соцмережі X (колишній Twittwer) в понеділок, 27 травня.

Санкції також стосуються проросійського пропагандиста артема марчевського, який є безпосереднім соратником медведчука, та російського інтернет-порталу «Голос Європи» (Voice of Europe).

📢«Усі обмеження, які раніше ввела Чехія, тепер діють у всіх 27 державах-членах ЄС», – йдеться у повідомленні чеського МЗС.

Для медведчука та марчевського це означає заборону на в'їзд і транзит через усі країни-члени Євросоюзу. Водночас усі їхні кошти та економічні ресурси заморожені на всій території ЄС.

Раніше стало відомо, що у Чехії виявили схему, до якої був залучений медведчук. Йшлося про проросійську мережу, яка намагалася вплинути на ситуацію в Чехії та розробляла механізми цього впливу.

За даними чеських спецслужб, медведчук фінансував медіаплатформу «Голос Європи», яку очолював марчевський. Після введення санкцій Чехії марчевський втік до Словаччини, де отримав тимчасовий захист.

Джерело: "Міністерство закордонних справ Чехії"
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