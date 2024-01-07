 З Князєва зняли електронний браслет, бо в нього «немає світла». Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Кримінал
27 травня 2024, 13:06

З Князєва зняли електронний браслет, бо в нього «немає світла»

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду продовжила дію обов'язків для ексголови Верховного суду Всеволода Князєва, але звільнила його від носіння електронного браслета. Як повідомляє Transparency International Ukraine, причиною цього стало те, що у Князєва вдома нібито «по шість годин на день немає світла».

Серед обов'язків, які залишилися для Князєва, є такі: прибувати до прокурора чи суду за першою вимогою, не виїжджати за межі України, утримуватись від спілкування зі свідками та здати паспорти для виїзду за кордон. Проте колегія ВАКС звільнила його від носіння електронного браслета, оскільки Князєв стверджував, що у нього вдома часто немає електрики та зв’язку, а також, що браслет негативно впливає на його здоров'я.

Нагадаємо, Всеволода Князєва затримали 15 травня 2023 року за обвинуваченням в отриманні хабаря у розмірі 2,7 мільйона доларів від олігарха Костянтина Жеваго за ухвалення сприятливого рішення у судовій справі. Подібні звинувачення були висунуті і його співучаснику-адвокату. Пленум Верховного суду висловив Князєву недовіру та позбавив його посади голови.

Джерело: "Transparency International Ukraine"
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