 У Харкові День жалоби за загиблими в «Епіцентрі»: росіяни вбили щонайменше 16 людей, 45 поранено. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Суспільство
27 травня 2024, 13:30

У Харкові День жалоби за загиблими в «Епіцентрі»: росіяни вбили щонайменше 16 людей, 45 поранено

У понеділок, 27 травня, у Харкові оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російського удару по «Епіцентру». Відповідне розпорядження підписав харківський міський голова Ігор Терехов.

У міській адміністрації зазначили, що на знак скорботи за загиблими 25 травня внаслідок російської атаки на цивільний об'єкт на будівлях та спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущений Державний прапор із чорною стрічкою.

Також заборонено відтворення розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі, громадського харчування та інших місцях.

📅Нагадаємо, росія завдала удару по гіпермаркету двома авіаційними снарядами близько 16:00 у суботу, 25 травня. Після цього дах будівлі обвалився на торговельні зали, спричинивши пожежу, яка тривала 16 годин. На момент удару в будівлі перебувало близько двохсот людей. Відомо про 16 загиблих та 45 поранених.

Джерело: "Харківська міська рада"
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