 Зеленський прибув з раніше запланованим візитом до Іспанії. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Політика
27 травня 2024, 14:12

Зеленський прибув з раніше запланованим візитом до Іспанії

Шостий президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії із запланованим візитом. Про це він повідомив у Telegram у понеділок, 27 травня.

📢«Прибув до Іспанії, щоб підписати двосторонню безпекову угоду та провести переговори з прем’єр-міністром Педро Санчесом. Будемо говорити про продовження оборонної співпраці, підготовку нового пакету військової допомоги, тренування українських військових», – написав він.

Зеленський зазначив, що попереду два важливі саміти – Саміт миру та Саміт Європейської ради.

📢«Узгодимо наші кроки, щоб кожен з них дав конкретні результати. Також буду прийнятий його величністю королем Феліпе VI та зустрінуся з головами палат і фракцій іспанського парламенту», – додав шостий президент України.

📅Нагадаємо, що Зеленський планував візити до Іспанії та Португалії у першій половині травня, але їх довелося відкласти через наступ російських військ у Харківській області.

Джерело: "Офіс Президента"
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