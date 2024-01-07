Зеленський прибув з раніше запланованим візитом до Іспанії

27 травня 2024, 14:12

Шостий президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії із запланованим візитом. Про це він повідомив у Telegram у понеділок, 27 травня.

📢«Прибув до Іспанії, щоб підписати двосторонню безпекову угоду та провести переговори з прем’єр-міністром Педро Санчесом. Будемо говорити про продовження оборонної співпраці, підготовку нового пакету військової допомоги, тренування українських військових», – написав він.

Зеленський зазначив, що попереду два важливі саміти – Саміт миру та Саміт Європейської ради.

📢«Узгодимо наші кроки, щоб кожен з них дав конкретні результати. Також буду прийнятий його величністю королем Феліпе VI та зустрінуся з головами палат і фракцій іспанського парламенту», – додав шостий президент України.

📅Нагадаємо, що Зеленський планував візити до Іспанії та Португалії у першій половині травня, але їх довелося відкласти через наступ російських військ у Харківській області.