Росіяни знову вдарили по Харкову: є загіблі, поранено понад 11 людей

27 травня 2024, 17:54

У понеділок, 27 травня, російські війська завдали чергового удару по Харкову, внаслідок чого постраждало понад одинадцять людей. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.

📢«Прильоти в Харкові. Попередньо в центрі міста», – зазначив він у своєму повідомленні.

Пізніше Терехов уточнив, що удар прийшовся на промзону Холодногірського району.

📢«На цю хвилину маємо четверо постраждалих, один з них у вкрай важкому стані», – додав міський голова. Також повідомляється про удар по промзоні Холодногірського району міста.

📢«Внаслідок удару по промзоні Холодногірського району одна людина загинула. Ще 11 поранені», – повідомив оновлену інформацію мер Харкова.

📅Нагадаємо, 25 травня російські військові завдали удару по будівельному гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові, де на момент атаки перебувало понад 200 людей. Відомо про 18 загиблих і 48 поранених.

У зв'язку з цим, 27 травня у Харкові оголошено День жалоби за загиблими внаслідок авіаударів по «Епіцентру».