«УП» повідомила, що ТЦК силою утримують без зв'язку головреда «Економічної правди»

27 травня 2024, 18:06

Головного редактора «Економічної правди» Дмитра Дєнкова близько доби утримують у територіальному центрі комплектування (ТЦК) міста Білгород-Дністровський Одеської області, позбавляючи можливості зв’язатися з рідними. Про це повідомила головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва у понеділок, 27 травня.

📢«За нашими даними, Дмитра затримали, забрали телефон та усі засоби зв’язку. Близько доби ми не знали, де він перебуває, бо він не виходив на зв’язок. Тільки після того, як батьки подали заяву в поліцію на розшук, з’ясувалося, що Дмитро перебуває в ТЦК Білгород-Дністровського», – розповіла журналістка.

📅Раніше повідомлялося, що працівники ДБР викрили посадовця Приморського РТЦК та СП Одеси, який організував масштабну схему заробітку на чоловіках, що прагнули уникнути мобілізації.