 «УП» повідомила, що ТЦК силою утримують без зв'язку головреда «Економічної правди». Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
27 травня 2024, 18:06

«УП» повідомила, що ТЦК силою утримують без зв'язку головреда «Економічної правди»

Головного редактора «Економічної правди» Дмитра Дєнкова близько доби утримують у територіальному центрі комплектування (ТЦК) міста Білгород-Дністровський Одеської області, позбавляючи можливості зв’язатися з рідними. Про це повідомила головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва у понеділок, 27 травня.

📢«За нашими даними, Дмитра затримали, забрали телефон та усі засоби зв’язку. Близько доби ми не знали, де він перебуває, бо він не виходив на зв’язок. Тільки після того, як батьки подали заяву в поліцію на розшук, з’ясувалося, що Дмитро перебуває в ТЦК Білгород-Дністровського», – розповіла журналістка.

📅Раніше повідомлялося, що працівники ДБР викрили посадовця Приморського РТЦК та СП Одеси, який організував масштабну схему заробітку на чоловіках, що прагнули уникнути мобілізації.

Джерело: "Українська Правда"
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