Пінгвіни чи дрони: науковці пояснили, що не всі гроші з держбюджету на війну

27 травня 2024, 20:03

Полярники відреагували на звинувачення, що Україна витрачає мільйони гривень на антарктичну програму замість того, щоб спрямувати ці кошти на армію, наприклад, для закупівлі вкрай необхідних дронів. У Національному антарктичному науковому центрі (НАНЦ) спробували переконати суспільство, що це цілеспрямована інформаційна атака.

📢«Наша програма фінансується із тієї частини держбюджету, яка передбачена виключно на гуманітарні витрати. Наповнюється вона виключно коштом міжнародних партнерів саме з умовою витрачання цих коштів лише на громадянські потреби. Тобто ці гроші не можуть піти на закупівлю дронів, патронів, зарплатню бійців або будь-які інші військові потреби. Крім бюджетних коштів, програма фінансується за рахунок міжнародних проєктів та співробітництва. Наприклад, Польська антарктична програма вже третій рік частково фінансує експедиції нашого наукового судна "Ноосфера", а у програмах Єврокомісії "Обрій" НАНЦ на конкурсній основі виграв фінансування вже трьох проєктів, ще чотири на розгляді», – зазначили у науковому центрі.

Науковий центр наголошує, що антарктичну програму не можна призупинити на час війни: її можна або продовжувати, або ліквідувати зовсім.

Безперервні спостереження світової науки мають величезну цінність саме тим, що робляться постійно. Крім того, якщо не доглядати інфраструктуру станції та поставити в «холодний відстій» криголама, станція зруйнується, а судно піде на металобрухт.

Вчені також зазначили, що антарктична програма має не лише наукове, а й політичне значення: Україна – одна з кількох десятків країн, які мають цілорічні станції в Антарктиці та право голосу у Договорі про Антарктику. Припинення досліджень може призвести до втрати цього впливу.

Під час сезонної експедиції, яка тривала з січня до квітня, ученим вдалося розширити дослідження наземних організмів Антарктики завдяки використанню судна "Ноосфера".