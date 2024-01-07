Ситуацію з пропуском вантажівок через усі КПП на кордоні з Польщею було врегульовано

01 липня 2024, 19:40

Польська сторона врегулювала ситуацію на кордоні, і тепер українські транспортні засоби можуть знову його перетинати. Про це в понеділок, 1 липня, повідомила пресслужба Державної митної служби України, зазначивши, що всі контрольно-пропускні пункти (КПП) на кордоні працюють у штатному режимі.

📢«Відновлено перепустку вантажівок через пункти пропуску Волинської митниці. Наразі всі пункти пропуску на українсько-польському кордоні функціонують у штатному режимі», - зазначили у митній службі.

Раніше українська сторона повідомила, що Польща вже вирішила питання перетину кордону вантажівками з українською реєстрацією. Таким чином, було відновлено пропуск вантажних транспортних засобів через пункти пропуску на кордоні з Республікою Польща, які знаходяться в зоні діяльності Львівської митниці.

📅Нагадаємо, 1 липня Україна поінформувала Єврокомісію про дії Польщі, яка тимчасово призупинила перепустку українських вантажівок, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення. Того ж дня Державна митна служба України повідомила, що Польща припинила пропуск українських вантажівок без відповідних дозволів на в'їзд та виїзд.