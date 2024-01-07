Актор Руслан Ханумак зміг втекти з України до США та стверджує, що не повернеться

03 липня 2024, 09:06

Український ведучий та актор Руслан Ханумак виїхав з України до США, про що він повідомив у своєму Instagram.

Артист пояснив, що поїхав з України, щоб зустрітися зі своїм сином та колишньою дружиною, блогером Аліною Шаманською, і не планує повертатися в Україну.

Зокрема, він заявив про те, що «нехай буде зрадником, але бачитиме, як росте син».

📢«Багато місяців я тебе не бачив. Щодня я переживав цей момент. Щоночі я візуалізував ці кадри. Підняти тебе над собою...Всупереч репутації. Всупереч роботі. Попри все, я на тебе дивлюся зараз не через екран. Жодний клімат та пальми, освіта та умови життя, і навіть виховання та кохання мами не замінять дитинство без батька…Нехай я буду в очах багатьох зрадником, але мій син ростиме з татком. Ми знову разом», – написав Руслан Ханумак.

📅Раніше повідомлялось, що Ханумак, який став автором пісні «Дика Дичка», що викликала скандал у мережі, після критики оголосив про завершення музичної своєї кар'єри.