По Харкову росіяни вдарили КАБом: горить відділення пошти, загинула людина

30 червня 2024, 17:52

Унаслідок удару керованою авіабомбою по Харкову загинула одна людина, ще вісім отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у неділю, 30 червня.

За словами Синєгубова, внаслідок вибуху спалахнуло відділення пошти та сім вантажних автомобілів.

📢«На жаль, одна людина загинула. Кількість постраждалих зросла до восьми. Пожежа локалізована», – зазначив він.

Він також уточнив, що серед постраждалих є дитина віком вісім місяців, а пожежу було локалізовано.

📅Нагадаємо, сьогодні вдень російські агресори завдали удару керованою авіабомбою по Харкову. Спочатку повідомлялося про п'ятьох поранених.

Як відомо, росія щоденно використовує керовані авіабомби по сходу і півдню України. Лише за цей тиждень ворог застосував понад 800 таких бомб проти України.