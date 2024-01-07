На бік України перейшов моряк, який зробив диверсію на російському кораблі «Серпухів»

03 липня 2024, 17:31

Диверсію на малому ракетному кораблі Балтійського флоту «Серпухів» здійснив колишній російський військовослужбовець, а нині доброволець легіону «Свобода Росії» з позивним «Гога». Про це 3 липня повідомили у телеграм-каналі добровольчого формування.

У проєкті ГУР «Хочу жити» розповіли, що матрос зв'язався з ними у 2023 році та здійснив диверсію 7 квітня. На територію України «Гога» потрапив у рамках окремої спецоперації.

«Серпухів» — малий ракетний корабель, здатний нести ракети «Калібр» та «Онікс», якими росія обстрілює Україну. Він був спущений на воду у 2015 році.

Спікер ГУР Андрій Юсов на пресконференції в Укрінформі сказав, що корабель вивели з ладу щонайменше на пів року. Також Україна отримала секретну інформацію про Балтійський флот рф.

📢«Це перша наша операція на Балтійському флоті. Для ворога вона стала шоком і великою несподіванкою. Після цієї операції відбулися перестановки, розслідування, покарання у середині Балтійського флоту. Зрозуміло, що певні голови там полетіли», — заявив Юсов.

«Гога» прослужив у російському флоті 11 років. До диверсії на «Серпухові» він надавав інформацію легіону «Свобода Росії». Він заявив, що став єдиним військовим на своєму кораблі, який виступив проти війни.

У проєкті «Хочу жити» розповіли, що за майже два роки роботи оперативники провели понад 300 спецоперацій щодо виведення людей через лінію фронту чи кордон із рф.

📅Нагадаємо, диверсія на «Серпухові» на території військово-морської бази в місті Балтійськ Калінінградської області відбулася 7 квітня. Наступного дня відео пожежі на кораблі опублікувало ГУР.