Умєров здійснить візит до США та зустрінеться з Остіном

02 липня 2024, 12:36

У вівторок, міністр оборони України Рустем Умєров здійснить візит до Пентагону, де зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Про це в понеділок, 1 липня, повідомила заступниця прессекретаря Міноборони США Сабріна Сінгх.

Сінгх зазначила, що цей візит підкреслює постійну прихильність Сполучених Штатів до підтримки суверенітету та безпеки України.

📢«Міністри Остін і Умєров обговорять двостороннє оборонне співробітництво, питання регіональної безпеки та шляхи зміцнення оборонного партнерства між Сполученими Штатами та Україною», – заявила вона.

📅Нагадаємо, що кілька днів тому Україна та США обговорювали питання поставок додаткових систем Patriot. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з помічником держсекретаря США Джеймсом О’Браєном.