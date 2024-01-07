 Умєров здійснить візит до США та зустрінеться з Остіном. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Влада
02 липня 2024, 12:36

Умєров здійснить візит до США та зустрінеться з Остіном

У вівторок, міністр оборони України Рустем Умєров здійснить візит до Пентагону, де зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Про це в понеділок, 1 липня, повідомила заступниця прессекретаря Міноборони США Сабріна Сінгх.

Сінгх зазначила, що цей візит підкреслює постійну прихильність Сполучених Штатів до підтримки суверенітету та безпеки України.

📢«Міністри Остін і Умєров обговорять двостороннє оборонне співробітництво, питання регіональної безпеки та шляхи зміцнення оборонного партнерства між Сполученими Штатами та Україною», – заявила вона.

📅Нагадаємо, що кілька днів тому Україна та США обговорювали питання поставок додаткових систем Patriot. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з помічником держсекретаря США Джеймсом О’Браєном.

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