Херсон під черговим російським обстрілом, постраждали люди – ОВА

02 липня 2024, 12:17

Російські війська здійснили масовані удари по Херсону, внаслідок яких постраждали п'ятеро людей у різних районах міста. Про це у вівторок, 2 липня, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

Він зазначив, що всі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Раніше пресслужба Херсонської ОВА інформувала про трьох постраждалих внаслідок обстрілів. Серед них 54-річний місцевий житель, якого з черепно-мозковою травмою, контузією та струсом головного мозку доправили до лікарні. Також госпіталізували 80-річного чоловіка з пораненням стопи, грудної клітки, кістки, черепно-мозковою та вибуховою травмами. Ще одна людина постраждала від обстрілу у середмісті Херсона.

📢«За медичною допомогою звернулися двоє херсонців, постраждалих через російські обстріли. Нині лікарі обстежують 52-річного чоловіка та 56-річну жінку. Попередньо, вони отримали вибухові травми. Загалом на цю хвилину відомо про пʼятьох поранених містян», - повідомили в ОВА.

Також Херсонська ОВА показала відео – житлові будинки у Центральному районі міста, які опинилися під російськими ударами.

📅Нагадаємо, 20 червня російські військові обстріляли одне з міських кладовищ у Херсоні, пошкодивши понад 10 могил. А 26 червня окупанти знову атакували місто, внаслідок чого постраждали п'ятеро цивільних чоловіків, які отримали контузії.