Харків під ударами російських авіабомб: з-під завалів врятовано дитину, поранено шість людей

03 липня 2024, 18:08

У середу, 3 червня, близько полудня російські війська знову здійснили обстріл житлового району Київського району в Харкові. Внаслідок ударів постраждали шестеро людей, зокрема дитину вдалося врятувати з-під завалів. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов.

📢«Попередньо: зафіксовано щонайменше три удари КАБами у Київському районі Харкова», – написав він. – «Внаслідок ворожого удару по Харкову зруйновано два приватні будинки. Підрозділи ДСНС врятували дитину».

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що серед постраждалих – шестеро людей, включаючи восьмирічного хлопчика, 74-річну жінку та 75-річного чоловіка. Всі вони були госпіталізовані до місцевих лікарень, де їм надають необхідну медичну допомогу. На місці обстрілу продовжують працювати рятувальники та правоохоронці.

📅Нагадаємо, 3 липня Олег Синегубов заявив, що російські військові модифікували авіабомби ФАБ-500, які тепер можуть досягти будь-якої точки Харкова. Вперше ці бомби були застосовані під час обстрілу міста 27 червня.