Помер казахський опозиціонер Садиков, на якого скоїли напад у Києві

02 липня 2024, 13:40

Журналіст та опозиціонер з Казахстану Айдос Садиков, який став жертвою замаху 18 червня, помер у лікарні Києва. Про це повідомила його дружина Наталія Садикова у Facebook у вівторок, 2 липня.

📢«Айдос Садиков пішов від нас сьогодні о 03:00 за Києвом. Мій любий чоловік, батько наших трьох дітей, великий син казахського народу. Айдос віддав своє життя за Казахстан, прийняв мученицьку смерть від руки кілерів», – написала вона.

За її словами, 13 днів Айдос перебував у реанімації та боровся за життя, проте дива не сталося.

📢«Його смерть на совісті Токаєва (діючий президент Казахстану, - ред.)», – підкреслила Садикова.

📅Нагадаємо, 18 червня в Києві невідомий стріляв у водія автомобіля у Шевченківському районі та втік. Пізніше стало відомо, що жертвою нападу став казахський журналіст Айдос Садиков, відомий своєю критикою влади Казахстану та особисто президента Касим-Жомарта Токаєва.

Токаєв згодом заявив про готовність Казахстану приєднатися до розслідування цього нападу на журналіста.

Підозрювані у замаху на Садикова після злочину втекли до Молдови, їх оголосили в міжнародний розшук. Пізніше підозрюваний Алтай Жаканбаєв добровільно звернувся до правоохоронців у Казахстані.

📌Офіс генерального прокурора України заявив про намір просити екстрадицію підозрюваних у замаху на Садикова з Казахстану. У Казахстані, однак, заперечили свою зацікавленість у нападі на опозиціонера та журналіста, і заявили, що не дадуть згоди на екстрадицію підозрюваних до України.