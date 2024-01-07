 Було призначено нового посла Італії в Україні. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Політика
02 липня 2024, 13:01

Було призначено нового посла Італії в Україні

Міністерство закордонних справ Італії призначило нового посла в Україні. Ним став Карло Формоза, про що повідомила пресслужба МЗС Італії.

📢«Вітаємо Карло Формозу, нового посла Італії в Україні», – зазначено в повідомленні.

Карло Формоза обіймав посаду посла Італії в Португалії з січня 2020 року до квітня 2024 року. Його попередником на посаді посла Італії в Україні був П'єр Франческо Дзадзо.

📅Раніше повідомлялося, що Італія передасть Україні систему ППО SAMP-T. Також було відзначено, що в черговому пакеті військової допомоги Італія може передати Україні далекобійні ракети «Storm Shadow».

Джерело: "Пресслужба МЗС Італії"
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