Було призначено нового посла Італії в Україні

02 липня 2024, 13:01

Міністерство закордонних справ Італії призначило нового посла в Україні. Ним став Карло Формоза, про що повідомила пресслужба МЗС Італії.

📢«Вітаємо Карло Формозу, нового посла Італії в Україні», – зазначено в повідомленні.

Карло Формоза обіймав посаду посла Італії в Португалії з січня 2020 року до квітня 2024 року. Його попередником на посаді посла Італії в Україні був П'єр Франческо Дзадзо.

📅Раніше повідомлялося, що Італія передасть Україні систему ППО SAMP-T. Також було відзначено, що в черговому пакеті військової допомоги Італія може передати Україні далекобійні ракети «Storm Shadow».