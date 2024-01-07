До 9 та 8 років тюрми заочно засуджено колаборантів, який співпрацюють з російськими окупантами в «органах влади» на Луганщині

01 липня 2024, 19:45

За матеріалами СБУ визнано винними в колабораціонізмі двох ворожих поплічників, які співпрацюють з агресором в незаконних органах влади у Щастинському районі Луганщини.

За ч. 5 ст. 111-1 КК України 9 років ув’язнення з конфіскацією майна заочно отримав колишній працівник лісомисливського господарства із села Гречишкине.

У 2022 році він запропонував рашистам свої послуги та був призначений начальником «відділу із забезпечення життєдіяльності сіл Муратове, Капітанове, Путилине, Гречишкине, Дубове, Окніно Новоайдарського району лнр».

Згодом зловмисник вступив до партії «єдіная россія» і у 2023 році через окупаційні псевдовибори став «депутатом», а потім «головою ради Новоайдарського муніципального округу лнр».

Другим фігурантом є колишній працівник одного з регіональних автотранспортних підприємств. У 2023 році через співпрацю з агресором він обійняв посаду «начальника відділу ЖКГ, транспорту, зв’язку, архітектури та містобудування адміністрації Станично-Луганського району лнр».

За цією ж статтею КК України його заочно засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

❗Колаборантів оголошено у розшук. Термін відбування покарання рахуватиметься з моменту затримання.

Слідчі заходи проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.